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Минобороны США готовит модернизацию системы ПРО вблизи Калининграда
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Минобороны США готовит модернизацию системы ПРО вблизи Калининграда

12:51  16 Июня 2017
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Минобороны США готовит модернизацию системы ПРО вблизи Калининграда

Вашингтон, 16 июня. Пентагон намерен модернизировать систему противоракетной обороны «Иджис» в польском поселке Редзиково, что в 250 км от Калининграда.

Ожидается, что укрепление позиций ВС США в Польше будет обсуждаться польским президентом Анджеем Дудой и его американским коллегой Дональдом Трампом 6 июля. Как передает RT, компания Lockheed Martin Overseas обеспечит информационную поддержку войск на месте ПРО, разработает ПО и оснастит «Иджис» новыми боевыми системами.

Алексей Громов
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