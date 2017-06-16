ООН: Ликвидация лидера ИГ не изменит ситуацию в иракском Мосуле

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Женева, 16 июня. Возможная ликвидация главы террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади не изменит ситуацию вокруг иракского Мосула, в котором находятся боевики, сообщил представитель Управления ООН по делам беженцев Бруно Геддо.

«Их миссия — погибнуть. И они будут погибать и приносить максимальный ущерб, пока они умирают. Они были обучены это делать. И мы готовимся к тому, что это будет борьба до конца», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, изменится ли ситуация в Мосуле, крупнейшем оплоте ИГ*, после уничтожения лидера группировки.

По словам Геддо, террористы используют жителей Мосула в качестве живого щита, некоторых людей они забирали в западную часть старого города.

Более 30 тысяч семей остались без документов после того, как покинули Мосул. Сейчас правительство помогает оформить документы для двух тысяч семей, добавил представитель ООН.

Ранее сообщалось, что лидер ИГ аль-Багдади мог быть уничтожен в результате обстрела ВКС РФ в районе сирийской Ракки. Сейчас эти данные проверяются.

* Организация запрещена на территории РФ.