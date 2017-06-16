Минстрой отреагировал на сообщения о переезде в «Москва-Сити»

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Москва, 16 июня. Минстрой не планирует переезжать в «Москва-Сити» и продолжит работать на Садовой-Самотечной в центре столицы. Об этом заявили сегодня представители ведомства, комментируя сообщения о возможной смене места работы сразу четырех министерств.

Информацию об этом ранее распространила газета «Коммерсантъ». По данным источника издания, идею переезда Минстроя, МЭР, Минкомсвязи и Минпромторга поручил проработать премьер-министр Дмитрий Медведев. Существование такого проекта подтвердила его пресс-секретарь Наталья Тимакова подтвердила существование такого проекта.

Источник уточнил, что переезд может произойти во второй половине будущего года.

