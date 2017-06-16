СК РФ возбудил еще три уголовных дела против ВСУ из-за артобстрелов Донбасса
Москва, 16 июня. Следственный комитет России возбудил в отношении бойцов ВСУ еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.365 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Как сообщают следователи, в период с 7 по 12 июня 2017 года украинские военнослужащие в исполнение приказов вышестоящих должностных лиц произвели артобстрел гражданских объектов в Донецке, Кировске и Стаханове.
Жертвами этих обстрелов стали двое мирных жителей, в том числе пожилая женщина 1937 г.р., еще два человека были ранены. Кроме того, было разрушено семь домов и сооружения на территории завода.
Как отмечают в СК, военные ВСУ, совершившие это преступление, нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.
«Очевидно, что они преследовали цель убийства неограниченного круга лиц из числа гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», — отмечается в сообщении СК.