СК РФ возбудил еще три уголовных дела против ВСУ из-за артобстрелов Донбасса

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Москва, 16 июня. Следственный комитет России возбудил в отношении бойцов ВСУ еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.365 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Как сообщают следователи, в период с 7 по 12 июня 2017 года украинские военнослужащие в исполнение приказов вышестоящих должностных лиц произвели артобстрел гражданских объектов в Донецке, Кировске и Стаханове.

Жертвами этих обстрелов стали двое мирных жителей, в том числе пожилая женщина 1937 г.р., еще два человека были ранены. Кроме того, было разрушено семь домов и сооружения на территории завода.

Как отмечают в СК, военные ВСУ, совершившие это преступление, нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.