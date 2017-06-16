Песков: Недовольство антироссийскими санкциями в Европе объяснимо

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Москва, 16 июня. Недовольство антироссийскими санкциями в Европе понятно и объяснимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что накануне российский лидер поднимал тему санкций в ходе прямой линии. Он отметил, что в Кремле крайне негативно относятся к ограничительным мерам, которые все еще способны причинить вред не только России, но и тем, кто их поддерживает.

«Дело в том, что многие фермеры и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями. И поэтому, конечно, проявление недовольства вполне понятно и объяснимо», — заявил Песков.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриель и канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали законопроект об ужесточении санкций против РФ в области энергетики.