Удар по ИГИЛ: как смерть аль-Багдади отразится на террористах в Сирии

В Избранное

Скопировать

Министерство обороны России в настоящий момент по различным каналам проверяет информацию о возможном уничтожении лидера террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате авиаудара российских Воздушно-космических сил (ВКС). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании (по которому нанесен удар ВКС РФ) присутствовал также лидер ИГ* Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», — сообщается в заявлении Минобороны.

Настоящее имя Аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. Впервые он выступил в июле 2014 года в захваченном боевиками ИГ Мосуле, где провозгласил создание «исламского Халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор средства массовой информации неоднократно сообщали о его гибели, однако эти сообщения никогда не находили подтверждения. Так, например, 11 июня Daily Mail, ссылаясь на сирийское телевидение, сообщило, что аль-Багдади был уничтожен в результате авиаудара боевой авиации международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами в Ракке. Никакого подтверждения так и не последовало.

В то же время поступает информация, что главари «Исламского государства»* покидают иракский Мосул и сирийскую Ракку — столицу ИГИЛ*. По некоторым данным, новый главный опорный пункт находится теперь в Аль-Маядине (провинция Дейр-эз-Зор).

Бегство главарей боевиков связано с активными боевыми действиями в Ракке и Мосуле. Международная антитеррористическая коалиция вместе с союзниками осуществляет штурм городов.

Стоит заметить, что при агрессивных действиях американских военных гибнут мирные люди. В результате авиаударов коалиции погибают жители Ракки и Мосула, в том числе женщины и дети, которые укрываются в жилых кварталах. Количество жертв уже давно перевалило за сотню.

Политолог Игорь Рябов, беседуя с корреспондентом ФАН, отметил, что российская армия в Сирии заняла то главенствующее место в мировой элите по борьбе с терроризмом, которое много лет декларировали США. Причем для Штатов «борьба с терроризмом» является не только технологией контроля ситуации в мире под предлогом сопротивления экзистенциальной угрозе, но и, собственно, частью политики.

«Многие террористы являются двойными, тройными агентами и участвуют в этой «большой игре». Аль-Багдади для России не кум, не сват и не брат. И держать его в здравии, как это делали многие годы западные спецслужбы, очевидно, имея возможности до него добраться, наши не будут. И поэтому охота за главарем террористов была для России задачей без второго дна. Судя по первым сообщениям из Ракки, Багдади мертв после удара по южным окраинам города, как и многие его приближенные. Если теперь мы увидим, как какое-нибудь «информированное» британское СМИ выдаст заявление террористов, что Аль-Багдади жив — игра продолжится», — пояснил Игорь Рябов.

По мнению эксперта, внесиситемные организации умеют продлевать жизнь своих лидеров и создавать ореол легенды из них. Кстати, эту особенность «жизни после смерти» лидеров хорошо чувствуют американцы.

«Потому и были так медийно обставлены смерти Муаммара Каддафи и Саддама Хуссейна. Их опозорили, чтобы не создавать ореол мучеников. Кстати, смерть Бен Ладена была куда более засекречена. Из операции сделали фильм, который скорее представляет Бен Ладена «простым парнем», от которого ничего не зависит, чем позорным героем, сравнимым — в картине мира Запада — с Каддафи. Мы такими вещами не заморачиваемся, как говорится, и работаем от факта. Есть информация о гибели — мы ее сообщаем. Над трупами врага не издеваемся. Если смерть Абу Бакра аль-Багдади подтвердится, если и потеря значительного числа руководителей террористов окажется подтвержденной, вероятно, и военная ситуация в Сирии изменится. В первую очередь, такая операция способна подорвать моральный дух террористов «Исламского государства». Хотя сегодня речь о взятии, например, Ракки, их столицы, пока не идет. Ситуация остается напряженной», — резюмировал Игорь Рябов.

* Организация запрещена на территории РФ.