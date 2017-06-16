Новости США: арест охранников Эрдогана, Трамп и «охота на ведьм», пол «Х» и Бэтмен

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США, 16 июня. Полиция США арестовала двух сотрудников службы безопасности президента Турции Реджепа Эрдогана, президент Дональд Трамп раскритиковал сообщения о том, что он находится под следствием, в Лос-Анджелесе увековечат память сыгравшего Бэтмена актера Адама Уэста. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Ордер на арест президентской охраны

Полиция округа Колумбия арестовала двух охранников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Associated Press. Правоохранительные органы столичного округа приняли решение выдать ордер на арест в связи с расследованием столкновения охраны Эрдогана с протестующими у дипломатической миссии. Агентство также сообщает, что правоохранители разыскивают трех турецких полицейских, участвовавших в потасовках. На данный момент Госдепартамент США подтвердил арест двух сотрудников службы безопасности турецкого лидера. Полиция намерена арестовать еще 12 человек.

Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией и расследованием, МИД Турции вызвал «на ковер» американского посла Джона Басса для разъяснений.

Терзания Сешнса

Лоббист Ричард Барт, представлявший интересы России, сказал, что он присутствовал на двух ужинах, организованных тогдашним сенатором Джеффом Сешнсом во время пика президентской кампании летом 2016 года, сообщает The Guardian. Ранее на этой неделе Сешнс засвидетельствовал под присягой, что не он не верит в то, что контактировал с лоббистами, представляющими российские интересы, в ходе кампании Дональда Трампа. Слова Ричарда Барта противоречат признанию Джеффа Сешнса. Однако на вопрос, знал ли Сешнс, что Барт представляет именно интересы России (эта информация находится в открытом доступе), Барт ответил, что не знает.

«Охота на ведьм»

Президент Дональд Трамп раскритиковал сообщения о том, что он находится под пристальным наблюдением за «препятствование правосудию», сообщает The Washington Post. Помощники президента отклоняют вопросы по поводу расследования, а вице-президент Майк Пенс признался, что нанял частного адвоката для обработки последствий расследования якобы «вмешательства России в выборы». В четверг Трамп несколько раз выразил свое разочарование по поводу расследования его деятельности и назвал это «охотой на ведьм».

Реформы здравоохранения

Секретность законопроекта Сената США, касающегося здравоохранения, вызывает тревогу обеих партий, сообщает The New York Times. По мере разработки законопроекта, который должен заменить программу здравоохранения Obamacare, республиканские лидеры намерены провести крупные реформы американской системы здравоохранения без единого слушания по законопроекту и без официальной открытой дискуссии. Конечно же, это вызывает опасения среди демократов, но также и среди республиканцев. Некоторые говорят, что новый проект здравоохранения не так уж хорош, если его не показывают публике. Однако сами республиканцы говорят, что публичных слушаний уже было предостаточно, и они прекрасно справятся с вопросом. Проект все еще находится в разработке.

Гендерные нововведения

Орегон становится первым штатом, добавившим третий пол в удостоверения личности, в том числе водительские удостоверения и ID-карты, сообщает NBC News. Решение вступит в силу с 3 июля. С этого дня при подаче заявления на получение водительских прав или удостоверения личности можно будет выбрать между тремя вариантами пола: «мужской», «женский» и «Х».

О прямой линии с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин саркастически предложил бывшему директору ФБР Джеймсу Коми политическое убежище в России, сообщает The Washington Post. Во время прямой линии с президентом Путин обсуждал серьезные вопросы, давал доброжелательные обещания недовольным гражданам, звонившим в студию. Но он не сказал, будет ли участвовать в выборах на пост президента в 2018 году. Он еще раз опроверг утверждения спецслужб США о том, что Кремль вмешивался в выборы в США, заявив, что Россия открыто выражает свои взгляды и не занимается какой-либо тайной деятельностью. А также сравнил Коми и Сноудена, сказав, что не видит между ними разницы. И предложил Коми политическое убежище, в случае если тот столкнется с преследованиями.

Сетевой нейтралитет

Телеканал Netflix присоединяется к Amazon и Reddit в призыве сохранить сетевой нейтралитет, сообщает ARS Technica. 12 июля состоится протест, требующий сохранения сетевого нейтралитета, и Netflix примет в нем участие.

Netflix will never outgrow the fight for #NetNeutrality. Everyone deserves an open Internet. https://t.co/iHfQUjfq2x — Netflix US (@netflix) June 15, 2017

Из политзаключенных в реанимацию

У гражданина США, освобожденного из Северной Кореи, серьезно поврежден мозг, сообщает Breaking News. Его состояние врачи описывают как «невосприимчивое бодрствование». 22-летний Отто Вармбье демонстрирует отсутствие реакции на стимуляцию, не показывает никаких признаков понимания языка, не отвечает на команды и не реагирует на происходящее вокруг него. Врачи говорят, что в его мозг поступает недостаточно кислорода, но пока не могут сказать почему.

Бесплатное образование

Университет Мичигана предлагает бесплатное обучение студентам, семьи которых зарабатывают менее 65 тысяч долларов в год, сообщает Detroit Free Press. С января 2018 года поступающие и уже учащиеся на данный момент в университете студенты, годовой доход чьих семей менее указанной суммы, будут иметь право на бесплатное обучение в течение четырех лет. По словам чиновников, этот шаг является частью стремления расширить возможности для доступа к высшему образованию.

В память о Бэтмене

В честь актера Адама Уэста в Лос-Анджелесе установят Бэт-сигнал, сообщает ABC News. Адам Уэст — киноактер, игравший Бэтмена в сериале в 60-х годах, умер на прошлой неделе в возрасте 88 лет. А вчера Лос-Анджелес на ночь превратился в Готэм-Сити, чтобы почтить его память. Сотни фанатов вышли на улицы в костюмах.

О коровах и шоколадном молоке

Поразительно много взрослых американцев считают, что шоколадное молоко дают коричневые коровы, сообщает Today. Согласно национальному репрезентативному онлайн-опросу, проведенному по заказу Инновационного центра молочной промышленности США, 7% взрослых американцев думают именно так.

Последствия стрельбы в Вирджинии

Рок-звезда и консервативный активист Тед Нуджент после стрельбы в Александрии, штат Вирджиния, заявил, что «больше не собирается заниматься риторикой, наполненной ненавистью». Как сообщает Yahoo News, стрельба в Александрии заставила многих задуматься и пересмотреть свою агрессивную политику. «Я просто не могу больше использовать грубые термины. Я не могу и не буду, и я призываю моих друзей/врагов — либералов: мы должны вести себе цивилизованно по отношению друг к другу», - сказал он.