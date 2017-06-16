Путин обсудит с Атамбаевым ключевые вопросы двусторонних отношений

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Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин встретится с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне 20 июня будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и намечены меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств затронут актуальные темы международной политики и региональных проблем. А также обменяются мнениями по различным аспектам продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Добавим, что президент Киргизии прибывает в Россию по приглашению Путина. Визит продлится с 19 по 23 июня. По его итогам планируется подписание ряда двусторонних соглашений.