Престарелого врача-травматолога убили в кабинете чебоксарской больницы

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Чебоксары, 16 июня. В Чебоксарах устанавливаются обстоятельства убийства престарелого мужчины. Убитый – 80-летний врач-травматолог больницы скорой медпомощи.

Как стало известно Федеральному агентству новостней, тело мужчины находилось в его служебном кабинете. По характеру травм криминалисты определили, что смерть криминальная, дело возбуждено по статье «Убийство».

Убитый являлся доктором медицинских наук, профессором Чувашского государственного университета, заслуженным деятелем науки Чувашской Республики, совмещал преподавательскую и лечебную деятельность. Следователи выясняют личность убийцы.

Проведен тщательный осмотр места происшествия, выявлены и изъяты следы преступления. Также следователем назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Продолжаются допросы коллег, родственников и знакомых убитого, персонала и пациентов больницы.