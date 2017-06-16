Глава Росгвардии раскрыл истинные цели организаторов протестных акций в России

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Москва, 16 июня. Организаторы несанкционированных протестных акций в России под видом борьбы с коррупцией пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, заявил главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов.

Золотов отметил, что ранее прошедшие несанкционированные акции протеста были необходимы организаторам для расшатывания ситуации в стране.

«Протестные акции имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и цветные революции в других странах, — заметил глава Росгвардии. — Истинные цели борьбы с коррупцией подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса».

Он отметил, что под прикрытием борьбы за демократические свободы организаторы пытаются осуществить информационные атаки по дискредитации политического руководства страны, передает «Интерфакс».

«Противодействие попыткам дестабилизации всегда было одной из основных задач войск правопорядка», — напомнил он.

Ранее сообщалось, что более 130 подростков было задержано в Москве 12 июня на несанкционированной акции оппозиции. Власти Москвы назвали их поступок непродуманной попыткой самореализации.