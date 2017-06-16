Ирак: боевики ИГ попали в котел в Западном Мосуле

В Избранное

Скопировать

Мосул, 15 июня. Иракские военные окружают боевиков «Исламского государства»* в исторической части Мосула.

Представители командования ВС Ирака сообщают, что войскам удалось полностью взять под контроль квартал Баб Синджар, расположенный к северу от Старого города, который является одним из самых густонаселенных районов Мосула. Историческую часть города до сих пор удерживают боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Отмечается, что правительственные войска и союзники намерены зачистить от террористов больничный комплекс, который находится в северном направлении от Старого города на набережной реки Тигр. Это позволит полностью окружить боевиков «Халифата».

* Организация запрещена на территории РФ.