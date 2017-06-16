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Суд заблокировал пиратскую версию фильма Стоуна о Путине
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Суд заблокировал пиратскую версию фильма Стоуна о Путине

12:22  16 Июня 2017
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Суд заблокировал пиратскую версию фильма Стоуна о Путине

Москва, 16 июня. Мосгорсуд заблокировал пиратскую версию интервью президента России Владимира Путина режиссеру Оливеру Стоуну на одном из сайтов, сообщил глава пресс-службы суда Ульяна Солопова.

Судья Александра Лопаткина удовлетворила заявление Первого канала о принятии предварительных мер, направленных на обеспечение авторских прав фильма. Согласно решению суда, Роскомнадзор должен прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение и использование «Интервью Путина».

Обеспечительные меры действуют в течение 15 суток. В случае, если телеканал не обратился в этот срок с иском о защите авторских прав, блокировка будет снята, напомнил суд.

Документальная лента режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» была показана в эфире телеканала Showtime 12-15 июня. Первый канал приобрел права на показ картины с 19 по 22 июня.

#путин #оливер стоун
Дима Оленин
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