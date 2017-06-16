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Политика
В действующих форматах по Донбассу США никому не нужны политолог
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В действующих форматах по Донбассу США никому не нужны политолог

13:58  16 Июня 2017
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США рассчитывают повлиять на Донбасс через альтернативу «Минску»

Москва, 16 июня. США хотят войти в «минский» или «нормандский» формат, чтобы повлиять на ситуацию в Донбассе, однако ни там, ни там их не ждут. Политолог Александр Асафов прокомментировал вероятность появления нового формата для решения конфликта в Донбассе. 

Политолог в беседе со «Свободной прессой» высказал мнение, что в украинском вопросе администрация Трампа решила использовать ту же стратегию, что и в других вопросах, вроде кризиса в Катаре или КНДР. 

«Известно, что на встрече Тиллерсона с Порошенко последний просил американца не обсуждать Украину без Украины. Тиллерсон пообещал. Правда, обещания Вашингтона ничего не весят. И США продолжают свою собственную игру», — рассказал политолог.

Асафов также отметил, что для России любой новый формат без Донецка и Луганска бессмыслен. 

«Москва все равно будет настаивать на включении ДНР и ЛНР в число участников переговоров. Но вообще это крайне маловероятно. А вот появление некого консультационного формата вроде «Сурков-Нуланд» возможно», — считает Асафов. 

#донбасс #тиллерсон
Владимир Багров
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