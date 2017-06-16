В действующих форматах по Донбассу США никому не нужны политолог
Москва, 16 июня. США хотят войти в «минский» или «нормандский» формат, чтобы повлиять на ситуацию в Донбассе, однако ни там, ни там их не ждут. Политолог Александр Асафов прокомментировал вероятность появления нового формата для решения конфликта в Донбассе.
Политолог в беседе со «Свободной прессой» высказал мнение, что в украинском вопросе администрация Трампа решила использовать ту же стратегию, что и в других вопросах, вроде кризиса в Катаре или КНДР.
«Известно, что на встрече Тиллерсона с Порошенко последний просил американца не обсуждать Украину без Украины. Тиллерсон пообещал. Правда, обещания Вашингтона ничего не весят. И США продолжают свою собственную игру», — рассказал политолог.
Асафов также отметил, что для России любой новый формат без Донецка и Луганска бессмыслен.
«Москва все равно будет настаивать на включении ДНР и ЛНР в число участников переговоров. Но вообще это крайне маловероятно. А вот появление некого консультационного формата вроде «Сурков-Нуланд» возможно», — считает Асафов.