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Москва, 16 июня. США хотят войти в «минский» или «нормандский» формат, чтобы повлиять на ситуацию в Донбассе, однако ни там, ни там их не ждут. Политолог Александр Асафов прокомментировал вероятность появления нового формата для решения конфликта в Донбассе.

Политолог в беседе со «Свободной прессой» высказал мнение, что в украинском вопросе администрация Трампа решила использовать ту же стратегию, что и в других вопросах, вроде кризиса в Катаре или КНДР.

«Известно, что на встрече Тиллерсона с Порошенко последний просил американца не обсуждать Украину без Украины. Тиллерсон пообещал. Правда, обещания Вашингтона ничего не весят. И США продолжают свою собственную игру», — рассказал политолог.

Асафов также отметил, что для России любой новый формат без Донецка и Луганска бессмыслен.