Сирия: Израиль обсуждает с РФ создание южной зоны деэскалации

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Иерусалим, 16 июня. Израиль проводит консультации по зонам безопасности в Сирии. В частности, вопрос о создании южной зоны Иерусалим обсуждает с Россией и другими странами, рассчитывая на то, что интересы страны будут учтены.

«Об определенных контактах» по данному вопросу рассказал посол Израиля Москве Гарри Корен, но не стал вдаваться в детали.

«Мы пока что наблюдаем за процессом, мы надеемся, то, что будет создано, — а это далеко не просто, — будет отражать интересы национальной безопасности государства Израиль, которые не раз были переданы официальным образом и премьер-министром Израиля, и министром обороны», — сказан он.