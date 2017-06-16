Пранкеры разыграли губернатора Ставрополья и узнали, «где деньги»

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Москва, 16 июня. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, которого президент РФ Владимир Путин спросил о пропавших деньгах.

Глава государства поинтересовался у главы Ставрополья, «где деньги», которые были выделены региону для устранения последствий наводнения. Губернатор края в ответ заявил, что средства из федерального бюджета на помощь пострадавшим от наводнения еще не пришли в регион.

Как сообщает URA.RU, во время разговора с пранкерами Владимиров отчитался о переводе 60 тыс. рублей обратившейся к Путину жительнице Ставрополья, назвав даты и канал переводов. Также губернатор выразил уверенность, что президента «кто-то ввел в заблуждение». У обратившейся к президенту женщины, по его словам, теперь работают сотрудники Следственного комитета.