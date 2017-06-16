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Экономика
Пекин поддержал Путина в оценке будущего России и Китая
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Пекин поддержал Путина в оценке будущего России и Китая

12:01  16 Июня 2017
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Пекин поддержал Путина в оценке будущего России и Китая

Пекин, 16 июня. Пекин полностью согласен с президентом России Владимиром Путиным, заявившем об общих экономических задачах РФ и КНР. Об этом заявил сегодня спикер МИД Китая Лу Кан.
Дипломат подчеркнул, что китайская сторона одобряет положительную оценку российского президента

Путина касательно сотрудничества с Поднебесной, которую лидер РФ дал накануне в ходе своей традиционной прямой линии. Накануне Путин отметил, что Россия и КНР имеют общие задачи в рамках экономического развития, а также указал на положительные перспективы дальнейшего эффективного двустороннего сотрудничества.

По словам Кана, на сегодняшний день отношения Пекина и Москвы достигли беспрецедентного уровня. Он назвал государства всеобъемлющими стратегическими партнерами и отметил, что обе стороны активно содействуют продвижению политического диалога.
 

#путин
Ярослава Замысловатова
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