Пекин поддержал Путина в оценке будущего России и Китая

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Пекин, 16 июня. Пекин полностью согласен с президентом России Владимиром Путиным, заявившем об общих экономических задачах РФ и КНР. Об этом заявил сегодня спикер МИД Китая Лу Кан.

Дипломат подчеркнул, что китайская сторона одобряет положительную оценку российского президента

Путина касательно сотрудничества с Поднебесной, которую лидер РФ дал накануне в ходе своей традиционной прямой линии. Накануне Путин отметил, что Россия и КНР имеют общие задачи в рамках экономического развития, а также указал на положительные перспективы дальнейшего эффективного двустороннего сотрудничества.

По словам Кана, на сегодняшний день отношения Пекина и Москвы достигли беспрецедентного уровня. Он назвал государства всеобъемлющими стратегическими партнерами и отметил, что обе стороны активно содействуют продвижению политического диалога.

