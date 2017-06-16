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Происшествия
Железнодорожный вокзал в Смоленске эвакуировали из-за звонка об угрозе взрыва
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Железнодорожный вокзал в Смоленске эвакуировали из-за звонка об угрозе взрыва

12:04  16 Июня 2017  /обновлено: 12:04  16 Июня 2017
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Железнодорожный вокзал в Смоленске эвакуировали из-за звонка об угрозе взрыва

Смоленск, 16 июня. Железнодорожный вокзал в Смоленске эвакуировали из-за запаха газа и возможности взрыва, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Вокзал в Смоленске эвакуировали по анонимному звонку. Звонивший сообщил о запахе газа и возможности взрыва.

Здание проверили с собакой, однако не нашли ни утечек, ни СВУ. На месте продолжают работу сотрудники полиции.

Ранее сообщалось о том, что мощный пожар, возникший на Пороховом заводе в Казани, вновь заставил понервничать спасателей. 

Алексей Громов
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