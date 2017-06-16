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Украина
Тарифы на коммунальные услуги в Киеве выросли в два раза
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Тарифы на коммунальные услуги в Киеве выросли в два раза

13:34  16 Июня 2017
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Тарифы на коммунальные услуги в Киеве выросли в два раза

Киев, 16 июня. Жителям украинской столицы придется пересмотреть свой семейный бюджет и учесть значительное увеличение расходной части.

Услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий подорожали более чем в два раза. Об этом сегодня сообщают местные СМИ со ссылкой на администрацию города.

Тарифы на коммунальные услуги в Киеве выросли в два раза

Теперь услуга будет оплачиваться исходя из 6,43 гривны за 1 квадратный метр. До изменений цена составляла 3 гривны. Решение горадминистрации вступает в силу с момента его опубликования. 

Как ранее писала Газета.ру, в марте текущего года на Украине на 26% была повышена плата за электроэнергию. 


 

Алексей Громов
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