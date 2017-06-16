Тарифы на коммунальные услуги в Киеве выросли в два раза
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Киев, 16 июня. Жителям украинской столицы придется пересмотреть свой семейный бюджет и учесть значительное увеличение расходной части.
Услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий подорожали более чем в два раза. Об этом сегодня сообщают местные СМИ со ссылкой на администрацию города.
Теперь услуга будет оплачиваться исходя из 6,43 гривны за 1 квадратный метр. До изменений цена составляла 3 гривны. Решение горадминистрации вступает в силу с момента его опубликования.
Как ранее писала Газета.ру, в марте текущего года на Украине на 26% была повышена плата за электроэнергию.
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