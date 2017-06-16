Volkswagen и «Группа ГАЗ» продлили соглашение о сотрудничестве на восемь лет

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Москва, 16 июня. Volkswagen и «Группа ГАЗ» продлили соглашение о контактной сборке машин Skoda и Volkswagen на Горьковском автомобильном заводе до 2025 года.

Контракт был заключен в Нижнем Новгороде при участии губернатора области Валерия Шанцева. Кроме того, стороны подписали соглашение на поставку двигателей Volkswagen 2.0 TDI для легких коммерческих автомобилей ГАЗ.

Кроме того, подразделение Volkswagen Truck & Bus намерено рассмотреть перспективы долгосрочного сотрудничества с «Группой ГАЗ», в том числе по совместной разработке концепций и сборке продуктов, сообщает Телеканал 360.

С начала сотрудничества компаний на заводе в Нижнем Новгороде было произведено порядка 200 тысяч автомобилей, в том числе Volkswagen Jetta, Skoda Yeti и Octavia.