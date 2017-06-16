ДНР: МЧС республики проводит разминирование после обстрелов ВСУ

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Донецк, 16 июня. МЧС ДНР проводит работу по разминированию неразорвавшихся снарядов украинских силовиков на территории Республики.

Министерство чрезвычайных ситуаций ДНР проводит обезвреживание снарядов после вчерашнего обстрела украинских силовиков, сообщают в ведомстве. В населенном пункте Октябрь Новоазовского района на территории молочной фермы разминированы 3 снаряда калибра 125 миллиметров, 11 снарядов калибра 122 миллиметра и 2 120-миллиметровых снаряда.

В Углегорске специалисты обезвредили неразорвавшийся реактивный снаряд от РСЗО «Град». В селе Зеркальное Амвросиевского района уничтожен снаряд от установки «Град», а также 5 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра, 27 30-миллиметровых снарядов, 5 выстрелов ВОГ и 235 патронов калибра 5,45 миллиметра.