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Происшествия
Потолок мечети обрушился в Челябинской области, пострадала женщина
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Потолок мечети обрушился в Челябинской области, пострадала женщина

11:52  16 Июня 2017
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Потолок мечети обрушился в Челябинской области, пострадала женщина

Челябинск, 16 июня. При обрушении потолка в здании мечети в деревне Аязгулова Челябинской области пострадала женщина. Сообщения СМИ о получении травм годовалым ребенком не подтверждаются, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По его информации, обрушение потолочной балки произошло во время молитвы. Конструкция упала на спину 32-летней местной жительницы. Врач диагностировал у нее ушиб и отпустил на амбулаторное лечение. Известно, что мечеть была организована в здании бывшего жилого дома. Все обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.

Алексей Громов
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