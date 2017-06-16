Госдума одобрила введение уголовного наказания за нападение на врачей скорой

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Москва, 16 июня. Законопроект, предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы за нападение на медработников и блокирование машин скорой помощи, одобрен Госдумой в первом чтении.

Авторами законопроекта стали вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов при содействии министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Законопроект устанавливает два вида ответственности за препятствование деятельности медработников: уголовную и административную. Так, в УК РФ предлагается внести статью, которая предусматривает наказание за воспрепятствование законной деятельности медицинского работника по оказанию медпомощи путем удержания, угроз, создания препятствий по доступу к больному, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного. Наказание — штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы на срок до года или арест до четырех месяцев.

В случае, если больной скончался или его здоровью был нанесен тяжелый вред, лицо, препятствовавшее работе медиков, может быть отправлено на принудительные работы или в колонию на срок до четырех лет с возможным лишением права занимать определенные должности.