Сирийский филиал Госдепа: почему Блинкен считает Сирию приоритетом США номер один

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Для Соединенных Штатов Америки приоритетом номер один во внешней политике является Сирия. Такова точка зрения экс-заместителя госсекретаря США Энтони Блинкена. Дело в том, что конфликт является мировой войной в миниатюре, и США не могут допустить, чтобы сирийская армия участвовала в освобождении страны от террористов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*).

Сирия является для американцев краеугольным камнем внешней политики, хотя есть и другие приоритеты.

«Несколько приоритетов сразу, но, конечно, Сирия – это номер один», - сказал Блинкен в интервью телеканалу «112 Украина.

Показательна в этом плане спешная переброска в САР американского вооружения. В Минобороны РФ заявили, что отправленные в Сирию РСЗО могут быть применены для нанесения ударов по сирийской армии.

«Дальность применения реактивных систем HIMARS не позволяет оказывать поддержку подконтрольным США отрядам «Сирийских демократических сил», действующим против террористов ИГИЛ* (группировка запрещена в России) в Ракке», — говорится в сообщении.

При этом силы коалиции во главе с США неоднократно наносили удары по просирийским войскам, противодействующим боевикам ИГ рядом с иорданской границей. В Минобороны России предполагают, что подобные удары коалиции могут быть возобновлены, «но теперь уже с применением РСЗО HIMARS». Напомним, что первый удар возглавляемой США коалиции по сирийским силам в Ат-Танфа был нанесен 18 мая под надуманным предлогом.

Почему Сирия является для американцев приоритетом номер один, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Сирия — это мировая война в миниатюре, там сталкивается масса интересов противоположных по своим устремлениям коалиций, поэтому для Соединенных Штатов Сирия — это залог того, что влияние Штатов будет расти, а не уменьшаться, а у их потенциальных противников не будет увеличиваться», — сообщил эксперт.

Эксперт отмечает, что к словам Блинкена стоит добавить, что Афганистан также является для США приоритетом номер один.

«Ввод четырех тысяч новых американских военных в Афганистан показывает, что Афганистан тоже является приоритетом и приоритетом первоочередным. А без решения афганского вопроса в каком-то смысле сирийский вопрос неразрешим, потому что распространение радикального исламизма перетекает из одной страны в другую, и поэтому нельзя выиграть в Сирии и проиграть в Афганистане», — обратил внимание Владимир Брутер.

Успехи Америки в Сирии связаны с тем, что сирийская армия слишком медленно продвигалась к Ракке для того, чтобы приступить к освобождению столицы псевдо-«халифата». В итоге, сейчас Ракку штурмуют американцы и курды, которые ни при каких обстоятельствах не допустят сирийскую армию к дальнейшему освобождению Сирии.

«Безусловно, Соединённые Штаты не могут допустить того, чтобы успехи России и Сирии выдавили бы Соединённые Штаты за рамки будущего мирного урегулирования. Это видно и по южной зоне, и по Ракке. Для Соединенных Штатов неприемлемо, чтобы сирийская армия участвовала в освобождении Ракки, и поэтому действительно это вопрос номер один», — подытожил эксперт-международник.

Отметим, что от авиударов коалиции, возглавляемой США, гибнут мирные жители Ракки, а реальные удары по террористам наносят Воздушно-космические силы РФ. Как сообщалось ранее, ВКС РФ в конце мая ликвидировали в Сирии ряд главарей «Исламского государства»*. Как сообщили в Минобороны РФ, российская авиация нанесла удар ночью 28 мая по южному предместью Ракки, где проходило совещание террористов. В результате авиаудара были ликвидированы входящие в «военный совет» ИГИЛ высокопоставленные боевики. Среди ликвидированных террористов ИГ может находиться главарь запрещенной в РФ группировки Абу Бакр аль-Багдади: информацию о его гибели сейчас проверяют в Минобороны РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.