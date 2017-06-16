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Украина
Украинка попыталась провезти в Польшу чемодан с сыном
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Украинка попыталась провезти в Польшу чемодан с сыном

11:45  16 Июня 2017
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Украинка попыталась провезти в Польшу чемодан с сыном

Варшава, 16 июня. Гражданка Украины попыталась ввести в Польшу чемодан с восьмилетним сыном. Ребенка она спрятала под слоем одежды. Мальчика обнаружили пограничники во время проверки поезда, следовавшего из Киева в Перемысль.

Как сообщила представительница Бескидского отделения погранохраны в Перемысле Анна Михальская, у маленького украинца не было документов, позволяющих пересечь границу.

Она также уточнила, что это уже вторая попытка 50-летней женщины проникнуть в Польшу с сыном без документов. Первый раз ее поймали 11 июня. Однако уже через пять дней она повторила попытку. 

Теперь жительница Незалежной должна заплатить штраф в размере 200 злотых (около 50 долларов).
 

Ярослава Замысловатова
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