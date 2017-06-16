Жалоба жителя Владикавказа на прямую линию Путина о невыплате зарплаты не подтвердилась

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Владикавказ, 16 июня. Обращение жителя Северной Осетии на прямую линию президента России Владимира Путина с жалобой о невыплате зарплаты не подтвердилась. Об этом сообщает СК РФ.

Накануне мужчина рассказал о том, что он работает на владикавказском автотранспортном предприятии «Автоколонна №1210», где уже три года не платят зарплату. Информация, прозвучавшая в прямом эфире, была проверена региональными следственными органами, факты задержки заработной платы не подтвердились.

Установлено, что в декабре 2016 года между генеральным директором предприятия и заявителем был заключен договор аренды, на основании которого мужчине во временное пользование предоставлен автобус для перевозки пассажиров по маршруту «Владикавказ–Ставд-Дорт».

Плановая согласованная обеими сторонами выручка по маршруту должна ежедневно вноситься водителем в кассу автоколонны при сдаче путевого листа, а заработанные сверх плана денежные средства он оставляет себе. Аналогичные договоры заключены еще с 76 водителями, которым заработная плата не предусмотрена.