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Сирия, 16 июня. Боевики ССА** отбили атаку курдов к западу от Алеппо. «Тахрир Аш-Шам» потеряла одного из командиров в результате нападения неизвестных боевиков в Идлибе. Бойцы SDF**** отбили у террористов ИГ* здание в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят авиаудары по позициям радикалов в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: ведут перестрелки с боевиками близ города Аль-Латамина к северу от Хамы, а также в районе населенного пункта Ас-Сатхият на юге провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): отбило нападение ССА в юго-западной части провинции Даръа; не смогло осуществить атаку террористов-смертников в провинции Салах Эд-Дин в Ираке.

Сирийская свободная армия (ССА): атаковала позиции курдов в районе города Африн к северо-западу от Алеппо; отбила нападение SDF близ населенного пункта Дарат Изза к западу от Алеппо; потеряла около 50 процентов лагеря в Даръа в боях с союзниками САА.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из высокопоставленных командиров в результате обстрела неизвестных боевиков в Идлибе.

Курды: потеряли порядка 32 бойцов в боях с ИГ в Ракке; отбили у террористов ИГ здание факультета науки в Ракке.

Провинция Алеппо

Согласно данным новостного портала ARA News, при поддержке турецких военных боевики вооруженной оппозиции начали наступление на позиции курдов в районе города Африн к северо-западу от Алеппо. Исламисты группировки «Ахрар Аш-Шам» и коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, атаковали деревни Басуфан и Башмир, открыв огонь из минометов. Обстрел привел к разрушению нескольких жилых зданий, а также к гибели и ранению десятков мирных жителей, передает местный активист ARA News. Сообщается, что удары были нанесены из соседнего города Самаан, который недавно был взят протурецкими радикалами.

«Демократическая армия» в свою очередь атаковала опорные пункты «свободной армии» в районе населенного пункта Дарат Изза к западу от Алеппо. Как сообщает военный источник в Twitter (mazinalbalkhi), нападение курдов было отбито. О потерях в рядах Сирийской демократической армии (SDF) не сообщается.

Провинция Хомс

Накануне бойцы Национальных сил обороны****** (NDF) установили контроль над большей частью Аракского газового месторождения, отбив территории у боевиков «Исламского государства»*. Опираясь на удары российских военных самолетов, проправительственные отряды смогли прорвать линию обороны террористов ИГИЛ, заняв выгодные позиции. В ближайшие дни, как сообщают военные эксперты информагентства Al Masdar News, проасадовским подразделениям, скорее всего, удастся занять все газовые скважины в окрестностях поселения Арак. В данный момент наступление продолжается.

Провинция Даръа

В юго-западной части провинции Даръа вновь возобновились столкновения между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и группировкой «Исламского государства» «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Исламисты начали нападение на город Адван, контролируемый террористами ИГ, передает информационное агентство Al Masdar News. После нескольких часов ожесточенных боев радикалы ССА были вынуждены отступить на исходные позиции, не сумев прорвать оборону противника. Сообщается, что два боевика «свободной армии» были уничтожены. «Джейш Халид ибн Аль- Валид» является бывшим формированием вооруженной оппозиции, перешедшим на сторону ИГИЛ в 2015-м году. Боевики ИГ занимают небольшую территорию, которая граничит с Иорданией и Израилем.

Между тем отряды «Хезболлы» продолжают наступление в окрестностях столицы региона. Проасадовские подразделения штурмовали лагерь в Даръа в новой попытке полностью захватить этот район. По словам корреспондента Al Masdar News, войска союзников сумели занять более 50 процентов лагеря, в то время как ВКС РФ и ВВС Сирии наносили авиаудары по позициям исламистов в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад. По меньшей мере десять боевиков были ликвидированы в ходе боев.

Провинция Идлиб

В регионе не утихает междоусобный конфликт между различными группировками радикалов. Один из высокопоставленных командиров коалиции «Тахрир Аш-Шам» был убит и еще двое исламистов получили ранения в результате обстрела неизвестных боевиков в городе Сармин недалеко от Идлиба. Об этом сообщает Twitter-канал (WisssmEssa).

Ответственность за нападение пока не взяло на себя ни формирование «Ахрар Аш-Шам», с которым в регионе ведет борьбу антиправительственная коалиция, ни «Исламское государство», которое не раз заявляло о том, что в Идлибе находится множество «спящих ячеек» ИГИЛ.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» убили 32 бойца Сирийских демократических сил, поддерживаемых Вашингтоном, в западных районах города Ракка. Об этом сообщает информагентство ИГИЛ «Аль-Амак». Большинство солдат «демократической армии», как утверждается, были убиты в результате атаки террористов-смертников ИГ. Официальные источники курдов, однако, не подтверждают данную информацию, передает информационный портал Al Masdar News.

Между тем курдские бойцы отбили у радикалов ИГ здание факультета науки в Ракке, передает военный источник в социальной сети Twitter (HewarMaftuh2). В настоящий момент бои продолжаются.

Провинция Хама

Отряды проправительственных ополчений провели обстрел укрепленных пунктов боевиков на окраине города Аль-Латамина к северу от Хамы, а также в районе населенного пункта Ас-Сатхият в южной части провинции Хама. Информация была предоставлена Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека. Никаких сведений о потерях радикалов пока не поступало. Напомним, данные территории входят в зоны деэскалации, утвержденные 4 мая в ходе переговоров между членами вооруженной оппозиции и правительственными войсками, проведенных при посредничестве представителей РФ. Тем не менее военные действия со стороны исламистов не прекратились, вследствие чего подразделения ополченцев-шиитов открывают ответный огонь.

Ирак

Полиция и отряды иракского ополчения «Хашд Аш-Шааби» уничтожили пятерых террористов-смертников «Исламского государства», пытавшихся проникнуть в город Самарра в провинции Салах Эд-Дин, передает новостное агентство Iraqi Day. Это далеко не первая попытка радикалов ИГИЛ прорваться на территории, находящиеся под контролем правительственных войск, используя смертников. Ранее также отмечались нападения боевиков ИГ на «шахид-мобилях».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)