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ДНР: ВСУ обстреляли школу-интернат в Донецке
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ДНР: ВСУ обстреляли школу-интернат в Донецке

11:44  16 Июня 2017
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ДНР: ВСУ обстреляли школу-интернат в Донецке

Донецк, 16 июня. Украинские силовики обстреляли образовательное учреждение, когда в нем находились дети.

В оперативном командовании Донецкой народной республики сообщают, что накануне украинские силовики подвергли обстрелу школу-интернат, расположенную в Петровском районе столицы Республики. Во время обстрела в образовательном учреждении находились 36 детей и 10 человек персонала.

Погибших и раненых нет, отмечают представители командования народного ополчения ДНР. Повреждения получило здание школы-интерната, обстрелом ВСУ причинен ущерб 53 оконным блокам строения.

ДНР: ВСУ обстреляли школу-интернат в Донецке

#днр #всу #обстрел #донецк
Алексей Громов
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