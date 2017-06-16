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Происшествия
Следователи выдвинули версии судьбы пропавшей в ЕАО девочки
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Следователи выдвинули версии судьбы пропавшей в ЕАО девочки

11:50  16 Июня 2017
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Следователи выдвинули версии судьбы пропавшей в ЕАО девочки

Биробиджан, 16 июня. Трехлетнюю девочку из села Соцгородок в Еврейской автономной области могли убить или похитить. Также следователи не исключают, что с ней произошел несчастный случай. Обе версии пока не получили подтверждения.

Девочка ушла гулять и не вернулась 13 июня. С тех пор правоохранительные органы и волонтеры исследуют прилегающие населенные пункты и пустыри, водоемы и лесные насаждения, опрошены десятки местных жителей. В поисковых мероприятиях задействованы квадрокоптеры, малая авиация, криминалистическая техника. Ребенок пока не найден.

Ранее было возбуждено дело по статье «Убийство». Сейчас решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по статье «Халатность» по материалам проверки действий должностных лиц районных субъектов профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

Катерина Михайлиди
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