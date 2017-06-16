Иранская удавка для Сирии: почему Асаду необходимо отказаться от услуг «Хезболлы»

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Дела Сирийской арабской армии (САА), подчиняющейся президенту Сирии Башару Асаду, сегодня идут неблестяще. Главным приоритетом остается борьба с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ*). Но нельзя сбрасывать со счетов и различных террористов всех мастей, в том числе поддерживаемых коалицией во главе с США, которые не столько воюют с ИГИЛ, сколько пытаются вооруженным путем свергнуть Асада.

В последнее время ситуация на сирийских фронтах складывалась для официального Дамаска непросто — ИГИЛ продолжает штурмовать нефтегазовые поля под Пальмирой, пытаясь через них прорваться к ливанской границе и, фактически, перерезать Сирию надвое. САА вместе с союзниками из проиранского ополчения и отрядов «Хезболлы» пытается сдерживать натиск ИГИЛ, но, повторимся, ситуация сложная. Террористы подожгли недавно потушенные скважины, что, фактически, лишает официальный Дамаск газа, который там добывался, что неизбежно ведет к энергетическому кризису в Сирии.

На этом фоне для Сирии важен каждый союзник, и тем ценнее помощь Ирана и финансируемых и вооружаемых им отрядов. Однако, как говорится, за все надо платить. И такой союзник, как движение «Хезболла», за спиной которого маячит имеющий свои интересы в Сирии Иран, может стать обременительным для Асада, считают эксперты.

Поэтому наблюдатели не исключают, что в какой-то момент проиранская «Хезболла» может стать разменной картой в войне за Сирию. Если допустить, что Башар Асад вдруг решит отказаться от услуг «Хезболлы» и даже предложит отрядам этого движения покинуть территорию страны, это может «понравиться» мощному соседу Сирии — Израилю, а в перспективе — и Соединенным Штатам Америки.

Возможно, предполагают эксперты, в этом случае официальный Дамаск сможет попытаться выторговать себе у израильтян важные бонусы, в том числе решение проблемы Голанских высот, аннексированных Израилем в 1967 году, или хотя бы добиться, чтобы израильские ВВС прекратили рейды на сирийскую территорию. Как известно, Израиль считает «Хезболлу» террористической организацией и преследует ее отряды, в том числе, на территории Сирии.

Уход Хезболлы из Сирии в качестве жеста для восстановления отношений Дамаска и Тель-Авива является неплохой и перспективной идеей, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков. Как считает эксперт, Дамаск прекрасно понимает, что стоящий за «Хезболлой» Иран действует в Сирии в рамках своих экономических интересов, и после войны предъявит разоренной стране счет за оказанную помощь.

«Такое развитие событий, наверно, было бы неплохим вариантом для Сирии: правительство было бы радо не использовать ресурс «Хезболлы», — отметил Дмитрий Егорченков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Сирийцы прекрасно понимают, что чем больше в ситуацию втягивается Иран, который стоит за «Хезболлой», тем больше будет, как это всегда бывает, счет, который Тегеран потом выставит за свою помощь, даже в случае успешного для официального Дамаска завершения конфликта».

Тем не менее, в этом вопросе есть ряд сложностей. По мнению эксперта, правительство Башара Асада не видит возможности помириться с Израилем, который взял курс на поддержку оппозиционных формирований.

«Другой вопрос — израильское руководство при всем своем профессионализме в отстаивании собственных интересов, в том числе в сфере безопасности, фактически, с самого начала взяло курс на поддержку антиправительственных сил сирийской оппозиции, — отметил замдиректора ИСИП РУДН. — Этим силам предоставляются возможности медицинского обеспечения на территории Израиля, собственно израильтяне этого никогда и не скрывали. По оценкам экспертов ООН, которые находятся на Голанских высотах, израильские военные очень часто оказывают поддержку тем или иным сирийским «неправительственным формированиям». Генсек ООН идет еще дальше и, фактически, говорит, что израильтяне также оказывают поддержку действующим в Сирии террористам, но может быть, это ошибки перевода».

Так что Израиль вряд ли начнет серьезное сближение Башаром Асадом, которого на Западе зачислили в изгои, отметил эксперт, тем более, что обсуждение вопроса Голанских высот — вопрос крайне чувствительный для самого израильского общества. Но и с самой «Хезболлой» тоже не все так однозначно, подчеркнул Дмитрий Егорченков: сирийские военные, сирийская армия уже очень давно воюет, а до завершения конфликта еще очень далеко.

Как отмечают многие эксперты, Сирийская арабская армия далеко не так боеспособна, как хотелось бы Асаду, и часто командование САА больше рассчитывает на помощь российских военных советников, Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) и других союзников, вместо того, чтобы брать основную ответственность на себя. Исключение составляет только хорошо подготовленный и высоко мотивированный сирийский спецназ — отряды «Охотников за ИГИЛ» и «Аль-Нимр» («Тигры»), которые всегда на острие борьбы с террористами.

«Силы, которые могут помочь Асаду в борьбе в первую очередь с откровенными террористами, сирийское правительство не может не использовать, если эти силы есть, и если они предлагают свою помощь. Отряды «Хезболлы» находятся на переднем крае во всех боестолкновениях, они принимали участие в штурме Алеппо, они принимают участие во всех операциях против «Исламского государства»* на востоке Сирии», — резюмировал Дмитрий Егорченков.

Как подчеркнул Дмитрий Егорченков, сегодня военная ситуация в Сирии такова, что Дамаск просто не в состоянии отказаться от услуг «Хезболлы». В этих условиях Башару Асаду необходимо выбрать наиболее удачный момент, когда можно будет выдворить ливанскую группировку из Сирии и примириться с противниками в Израиле.

* Организация запрещена на территории РФ.