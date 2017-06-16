Путина «по-человечески задевают крики о помощи»: Песков рассказал о реакции президента на критику
Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин в курсе критики в свой адрес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что президент отслеживает критические замечания в свой адрес.
«Все острые обращения, критику, все выпады в адрес президента мы обязательно собираем в отдельной папочке и накануне передаем президенту, чтобы он был в курсе», — отметил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента заметил, что Путина «по-человечески задевают крики о помощи». Песков уточнил, что особенно это касается тех, которые связаны с бездействием местных органов власти.
В Кремле отметили, что по обращениям критического характера ведется работа.