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Политика
Путина «по-человечески задевают крики о помощи»: Песков рассказал о реакции президента на критику
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Путина «по-человечески задевают крики о помощи»: Песков рассказал о реакции президента на критику

11:39  16 Июня 2017
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Путина «по-человечески задевают крики о помощи»: Песков рассказал о реакции президента на критику

Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин в курсе критики в свой адрес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент отслеживает критические замечания в свой адрес.

«Все острые обращения, критику, все выпады в адрес президента мы обязательно собираем в отдельной папочке и накануне передаем президенту, чтобы он был в курсе», — отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента заметил, что Путина «по-человечески задевают крики о помощи». Песков уточнил, что особенно это касается тех, которые связаны с бездействием местных органов власти.

Путина «по-человечески задевают крики о помощи»: Песков рассказал о реакции президента на критику

В Кремле отметили, что по обращениям критического характера ведется работа.

#путин #песков
Катерина Тимошенская
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