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Новости Сирии
Коалиция США пока не подтверждает гибель под Раккой главаря ИГ аль-Багдади
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Коалиция США пока не подтверждает гибель под Раккой главаря ИГ аль-Багдади

11:27  16 Июня 2017
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Коалиция США пока не подтверждает гибель под Раккой главаря ИГ аль-Багдади

Эль-Кувейт, 16 июня. Международная коалиция США пока не располагает информацией о возможной ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в РФ) аль-Багдади в результате удара ВКС РФ в Сирии, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление командования альянса.

Коалиция не может подтвердить сообщение России в отношении лидера боевиков.

Ранее стало известно о возможной гибели аль-Багдади в результате удара российской авиации в районе Ракки. Удар был нанесен 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ*, которые обсуждали маршруты боевиков по так называемому южному коридору.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #иг
Алексей Громов
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