«Халиф» ИГИЛ аль-Багдади мог быть уничтожен ударом ВКС РФ - Минобороны России

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Москва, 16 июня. Пресс-служба министерства обороны России сообщила об уничтожении 330 боевиков «Исламского государства»* авиаударами ВКС РФ.

В конце мая 2017 года командование группировки ВС РФ в Сирии получило разведывательные данные о возможной встрече руководства «Исламского государства» на южных окраинах города Ракка. По данным разведки террористы планировали маршруты вывода боевиков из осажденного «Сирийскими демократическими силами» города через «южный коридор».

В Минобороны РФ отмечают, что 28 мая 2017 года российские беспилотные летательные аппараты подтвердили разведданные и точно установили место проведения военного совета террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

В воздух были подняты самолеты ВКС РФ Су-34 и Су-35, которые нанесли авиаудар по объекту «Халифата» в период с 00:35 по 00:45 по московскому времени. В результате операции уничтожено порядка 30 полевых командиров группировки и до 300 боевиков охранения.

Военное ведомство России подтверждает данные о том, что среди ликвидированных игиловцев значатся «эмир» Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, начальник службы безопасности «Халифата», контролировавший территорию от Ракки до населенного пункта Сухнэ, Сулейман аль-Шауах, а также Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж.

Минобороны проверяет информацию о том, что на военном совете террористов присутствовал «халиф» группировки Абу Бакр аль-Багдади, который погиб в результате авиаудара ВКС РФ. Данные проверяются по различным каналам.

Отмечается, что о месте и времени проведения операции заранее были уведомлены американские военные.

* Организация запрещена на территории РФ.