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Ученые выяснили, как долго проживет человек на планетах Солнечной системы
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Ученые выяснили, как долго проживет человек на планетах Солнечной системы

11:36  16 Июня 2017
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Ученые выяснили, как долго проживет человек на планетах Солнечной системы

Москва, 16 июня. Ученые попытались выяснить, сколько смог бы прожить человек на других планетах Солнечной системы.

Специалисты проанализировали данные о других планетах и предположили, что если человек мгновенно окажется на Сатурне, то проживет еще 0,02 секунды. На Юпитере и Меркурии смерть наступит через 0,03 секунды, на Венере    — 0,94 секунды, передает «Политэксперт». Самый благоприятный прогноз ученые подготовили для Красной планеты  — первые покорители Марса, по их предположению, оставались бы в живых несколько суток.

Ученые выяснили, как долго проживет человек на планетах Солнечной системы

Добавим, ранее американский инженер Роберт Зубрин рассказал, как можно терроформировать Марс к 3150 году. Для этого он предложил повысить температуру на планете с помощью парникового эффекта.

Алексей Громов
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