Ученые выяснили, как долго проживет человек на планетах Солнечной системы

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Москва, 16 июня. Ученые попытались выяснить, сколько смог бы прожить человек на других планетах Солнечной системы.

Специалисты проанализировали данные о других планетах и предположили, что если человек мгновенно окажется на Сатурне, то проживет еще 0,02 секунды. На Юпитере и Меркурии смерть наступит через 0,03 секунды, на Венере — 0,94 секунды, передает «Политэксперт». Самый благоприятный прогноз ученые подготовили для Красной планеты — первые покорители Марса, по их предположению, оставались бы в живых несколько суток.

Добавим, ранее американский инженер Роберт Зубрин рассказал, как можно терроформировать Марс к 3150 году. Для этого он предложил повысить температуру на планете с помощью парникового эффекта.