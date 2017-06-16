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Общество
Две трети россиян поддержали идею ввести в стране День отца
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Две трети россиян поддержали идею ввести в стране День отца

11:41  16 Июня 2017
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Две трети россиян поддержали идею ввести в стране День отца

Москва, 16 июня. Большинство россиян поддерживают идею об утверждении Дня отца в качестве официального праздника, показал опрос ВЦИОМ. 

В общей сложности почти две трети опрошенных поддержали эту идею, при этом 37% респондентов полностью согласны с этой идеей, еще 25% — «скорее согласны». 36% россиян высказались против учреждения Дня отца в качестве официального праздника. 

В вопросе выбора даты мнения также разделились. 30% опрошенных считают, что дата не столь важна, 16% уверены, что праздновать следует в третье воскресенье июня, как и в остальных странах, где отмечается этот праздник, еще 16% выбрали в качестве даты празднования последнее воскресенье октября — день, наиболее приближенный ко дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского. 

Владимир Багров
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