Две трети россиян поддержали идею ввести в стране День отца

В Избранное

Скопировать

Москва, 16 июня. Большинство россиян поддерживают идею об утверждении Дня отца в качестве официального праздника, показал опрос ВЦИОМ.

В общей сложности почти две трети опрошенных поддержали эту идею, при этом 37% респондентов полностью согласны с этой идеей, еще 25% — «скорее согласны». 36% россиян высказались против учреждения Дня отца в качестве официального праздника.

В вопросе выбора даты мнения также разделились. 30% опрошенных считают, что дата не столь важна, 16% уверены, что праздновать следует в третье воскресенье июня, как и в остальных странах, где отмечается этот праздник, еще 16% выбрали в качестве даты празднования последнее воскресенье октября — день, наиболее приближенный ко дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского.