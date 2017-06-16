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Спорт
«Зенит» может предложить Пепе двухлетний контракт
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«Зенит» может предложить Пепе двухлетний контракт

11:14  16 Июня 2017
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«Зенит» может предложить Пепе двухлетний контракт

Санкт-Петербург, 16 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит» может предложить контракт защитнику «Реала» и сборной Португалии Пепе.

Как стало известно ФАН, спортсмен находится в шорт-листе нового главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини. По данным источника, знакомого с ситуацией, представитель 34-летнего игрока обороны Жорже Мендеш обсуждал с руководством питерского ФК возможность переезда в Петербург.

При этом сообщается, что «Зенит» готов предложить футболисту двухлетний контракт с окладом порядка 5 млн евро. В настоящий момент Пепе находится в статусе свободного агента после окончания его контракта с мадридским «Реалом». 

В составе сборной Португалии Пепе выступит на предстоящем Кубке Конфедерации в России.

#пепе
Алексей Громов
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