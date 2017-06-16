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Новости Сирии
Сирия: российские военные провели в Алеппо и Хомсе шесть гуманитарных акций
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Сирия: российские военные провели в Алеппо и Хомсе шесть гуманитарных акций

11:14  16 Июня 2017
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Сирия: российские военные провели в Алеппо и Хомсе шесть гуманитарных акций

Москва, 16 июня. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за один день провел шесть гуманитарных акций. Пять из них были организованы в городе Алеппо, куда российские военные привезли и раздали местному населению 1,25 тонны продуктов питания. Еще одна акция прошла в Хомсе, куда доставили 2,2 тонны гуманитарного груза.

Помощь от российских военных получили более тысячи человек, еще свыше 100 сирийцев обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сирия: российские военные провели в Алеппо и Хомсе шесть гуманитарных акций

Кроме того, сотрудники Центра привезли груз и по линии ООН. 21 тонну продуктов при помощи авиакомпании «Абакан Эйр» доставили парашютным способом в район города Дейр-эз-Зор. 

Алексей Громов
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