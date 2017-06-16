Сирия: российские военные провели в Алеппо и Хомсе шесть гуманитарных акций

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Москва, 16 июня. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за один день провел шесть гуманитарных акций. Пять из них были организованы в городе Алеппо, куда российские военные привезли и раздали местному населению 1,25 тонны продуктов питания. Еще одна акция прошла в Хомсе, куда доставили 2,2 тонны гуманитарного груза.

Помощь от российских военных получили более тысячи человек, еще свыше 100 сирийцев обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, сотрудники Центра привезли груз и по линии ООН. 21 тонну продуктов при помощи авиакомпании «Абакан Эйр» доставили парашютным способом в район города Дейр-эз-Зор.