Бабушка задушенной малышки работает в Петербурге воспитателем детей-сирот

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Санкт-Петербург, 16 июня. Бабушка, которую нашли рядом с мертвой внучкой в Юнтоловском заказнике Петербурга, работает воспитателем. Об этом сообщил источник ФАН.

Как стало известно ФАН, женщина работает в Санкт-Петербургском «Центре содействия семейному воспитанию» №13, где воспитывает детей-сирот. По образованию она учитель математики, закончила Казанский университет.

Напомним, в Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» по факту гибели малышки, чье тело обнаружили сегодня утром в Юнтоловском заказнике. Рядом находилась ее бабушка, которую доставили в больницу. По предварительной версии, ребенок был задушен.