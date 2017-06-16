Сирия сегодня: ВКС РФ ликвидировали главаря ИГ, боевики уничтожили вертолет САА

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Сирия, 16 июня. Боевики незаконных вооруженных формирований уничтожили под Дамаском вертолет Сирийкой арабской армии. Лидеры террористическое квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) бегут из Ракки и Мосула. Министерство обороны Российской Федерации проверяет информацию о гибели лидера ИГИЛ* в результате авиаудара Воздушно-космических сил РФ. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Бои под Дамаском

Под Дамаском продолжаются тяжелые боестолкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками Свободной сирийской армии (ССА). В Twitter террористы сообщили, что уничтожили целых шесть вертолетов сирийских ВВС в ходе ожесточенного боя.

Сообщается, что вертолеты были уничтожены на авиабазе Мардж Рухайил под Дамаском. В свою очередь официальный Дамаск эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.

Побег из Ракки

По информации американских средств массовой информации, которые ссылаются на правительственные источники в США и Сирии, главари боевиков «Исламского государства» покидают Мосул и «столицу» — Ракку. По некоторой информации, они перемещаются в город Аль-Маядин, который находится в провинции Дейр-эз-Зор (восток Сирии).

Отмечается, что бегство боевиков «Исламского государства» обусловлено активными боевые действиями, которые ведутся в Мосуле и Ракке, считающимися главными опорными пунктами террористов. Отметим, что штурм Ракки осуществляется «Демократическими силами Сирии», которые состоят из местных арабских племен и курдских вооруженных формирований, и силами американского спецназа. «Освобождение» столицы ИГ*, помимо всего прочего, проводится при активной поддержке боевой авиации международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами.

В январе 2017 года иракским военным (регулярная армия, спецназ и ополчение) под прикрытием международной коалиции удалось зачистить от боевиков восточные районы Мосула. Военная операция по освобождению западной части города ведется с февраля текущего года.

Гибель Абу-Бакра аль-Багдади

Министерство обороны Российской Федерации в настоящий момент проверяет по разным каналам сообщения о возможной ликвидации лидера «Исламского государства» Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Авианалет произошел в окрестностях Ракки.

Настоящее имя Абу-Бакра аль-Багдади — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. Впервые он появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном «Исламским государством»* Мосуле провозгласил создание «исламского Халифата» на Ближнем Востоке.

Отметим, что средства массовой информации неоднократно публиковали информацию о его гибели. Однако эти сообщения никогда не находили подтверждения.

Разведывательные службы Ирака и Соединенных Штатов предполагают, что главарь «Исламского государства» может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад (рядом с сирийской границей). 11 июня поступала информация, что аль-Багдади был ликвидирован в результате авиаудара международной коалиции по Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.