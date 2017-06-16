Володин: Текст присяги гражданина РФ можно обсудить с россиянами

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Москва, 16 июня. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин не исключает, что россияне смогут принять участие в обсуждении текста присяги при приеме гражданства России.

Володин отметил, что в ГД исходят из того, что нужно будет обсудить все варианты, а затем выбрать лучшие.

«И может быть, даже провести такое обсуждение с участием населения, чтобы понять, какой текст нам будет правильным внести уже как норму закона», — добавил парламентарий в ходе заседания ГД.

Предполагается, что текст присяги будет готов в течение весенней сессии Госдумы. К настоящему моменту поступило 23 варианта присяги, авторами которых стали депутаты Ирина Яровая, Елена Ямпольская и другие, а также члены Общественной палаты.