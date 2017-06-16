Минобороны РФ обнародовало данные о деятельности Вооруженных сил за неделю

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Москва, 16 июня. Минобороны РФ представило данные о деятельности Вооруженных сил за неделю. Так, на военную службу по контакту были приняты 1612 человек.

По данным ведомства, дежурные силы ПВО выполнили 18 перехватов. При этом интенсивность разведывательных полетов иностранных самолетов выросла на 27%.

Также за неделю было выполнено пять инспекций. Две — в Германии и Словении по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Кроме того, в рамках Договора об открытом небе миссия Франции провела наблюдательный полет над территорией РФ, а российские специалисты выполнили наблюдательный полет над Болгарией. Еще одна инспекция прошла в Китае по соглашению России с КНР о взаимном сокращении ВС в районе границы.

В рамках переоснащения современными образцами вооружения ВС РФ получили семь боевых машин десанта (БМД), семь радиолокационных станций (РЛС) и 272 автомобиля.

За неделю служебным жильем были обеспечены 439 военнослужащих, квартирами 59 очередников, а 229 военным была предоставлена жилищная субсидия.