Трехлетний мальчик едва не погиб на горке в детском саду на Камчатке

В Избранное

Скопировать

Петропавловск-Камчатский, 16 июня. Трехлетний мальчик остался без присмотра взрослых и чуть не погиб, катаясь с горки детского сада в Петропавловске-Камчатском, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В пятницу, 16 июня, трехлетний мальчик чудом выжил во время прогулки на территории детского сада в Петропавловске-Камчатском. Мальчик съехал с горки, зацепился за ленту и почти задохнулся. По факту этого ЧП в детсаду №50 возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Установлено, что во время дневной прогулки мальчик остался без присмотра взрослых. Пока воспитатели отвлеклись, ребенок забрался на горку игрового комплекса и съехал вниз. Когда он спускался, зацепился за ленту и потерял сознание.

«Ребенок зацепился за установленную и натянутую на металлическом поручне горки атласную ленту. Конструкцией детского комплекса она не предусмотрена. Зацепившись, ребенок повис на ней на непродолжительный период времени, потеряв сознание от асфиксии», — сообщили в СУ СК по Камчатскому краю.

В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован в Камчатскую краевую детскую больницу. Следователь устанавливает все обстоятельства ЧП, а также всех причастных к этому лиц.

Ранее сообщалось, что смерть младенца в Юнтоловском заказнике Петербурга квалифицирована как убийство.