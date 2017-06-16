Слабое потепление москвичам испортят дожди

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Москва, 16 июня. Облачная погода с прояснениями ожидается в российской столице в пятницу. Местами может пройти небольшой дождь.

Температура воздуха поднимется до 15-17 градусов, ночью похолодает до 10-12 градусов. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. По информации синоптиков, в течение всего дня будет дуть северо-западный ветер, скорость которого достигнет 5-10 метров в секунду.

На следующей неделе в Москве ожидается дождливая и теплая погода. Температура воздуха поднимется до 24 градусов в самые ясные дни, передает «Вечерняя Москва».