Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Слабое потепление москвичам испортят дожди
Triangle Created with Sketch.

Слабое потепление москвичам испортят дожди

11:27  16 Июня 2017
68

Слабое потепление москвичам испортят дожди

Москва, 16 июня. Облачная погода с прояснениями ожидается в российской столице в пятницу. Местами может пройти небольшой дождь.

Температура воздуха поднимется до 15-17 градусов, ночью похолодает до 10-12 градусов. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. По информации синоптиков, в течение всего дня будет дуть северо-западный ветер, скорость которого достигнет 5-10 метров в секунду.

На следующей неделе в Москве ожидается дождливая и теплая погода. Температура воздуха поднимется до 24 градусов в самые ясные дни, передает «Вечерняя Москва».

#москва
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть