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Новости Сирии
Сирия: Пушков убежден, что уничтожение Аль-Багдади в Ракке ускорит падение ИГ
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Сирия: Пушков убежден, что уничтожение Аль-Багдади в Ракке ускорит падение ИГ

11:18  16 Июня 2017
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Сирия: Пушков убежден, что уничтожение Аль-Багдади в Ракке ускорит падение ИГ

Москва, 16 июня. Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что гибель лидера ИГ* Аль-Багдади в  Ракке ускорит поражение террористов в Сирии.

Ранее о возможном уничтожении Аль-Багдади сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, он мог быть ликвидирован в результате удара ВКС РФ 28 мая близ Ракки. 

«Если подтвердится гибель Аль-Багдади, это станет мощным ударом по ИГ*. Оно отступает на всех фронтах. Гибель лидера ускорит военное поражение», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, террористическая группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #пушков #аль-багдади
Ярослава Замысловатова
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