Сирия: Пушков убежден, что уничтожение Аль-Багдади в Ракке ускорит падение ИГ

В Избранное

Скопировать

Москва, 16 июня. Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что гибель лидера ИГ* Аль-Багдади в Ракке ускорит поражение террористов в Сирии.

Ранее о возможном уничтожении Аль-Багдади сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, он мог быть ликвидирован в результате удара ВКС РФ 28 мая близ Ракки.

«Если подтвердится гибель Аль-Багдади, это станет мощным ударом по ИГ*. Оно отступает на всех фронтах. Гибель лидера ускорит военное поражение», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Если подтвердится гибель Аль-Багдади, это станет мощным ударом по ИГ. Оно отступает на всех фронтах. Гибель лидера ускорит военное поражение — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 16, 2017

Напомним, террористическая группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.