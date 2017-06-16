Более восьми тысяч нарушений выявлены в детских лагерях — Роспотребнадзор

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Москва, 16 июня. 8,6 тысячи нарушений санитарно-эпидемиологических требований выявлены в детских лагерях России в этом году, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве представили данные о нарушениях в детских лагерях, которые были выявлены во время проверок в этом году.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 8,6 тысячи нарушений санитарно-эпидемиологических требований, касавшихся организации питания, размещения детей, материально-технического оборудования оздоровительных учреждений и нарушений при контроле за организацией водоснабжения», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты отслеживают устранение выявленных нарушений, передает «Парламентская газета».