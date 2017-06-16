Московский таксист заработал на доверчивом журналисте из Чили 50 тыс. рублей

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Москва, 16 июня. В Москве журналист из Чили, приехавший освещать Кубок конфедераций, отдал таксисту за поездку 50 тыс. рублей, после чего обратился в полицию. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудник Radio Chili Диего Гаспар Саез Миранда прибыл в Москву, чтобы освещать футбольный турнир. У аэропорта «Домодедово» он нанял частного таксиста, чтобы доехать до гостиницы «Краун Плаза».

Добравшись до отеля, чилиец поинтересовался у таксиста, сколько стоила поездка. Водитель ответил, что 60 тысяч рублей, после чего получил от потерпевшего всю сумму. Извозчик вернул пассажиру 10 тыс. рублей и уехал. В итоге обманутый чилиец обратился в полицию, которая ведет поиски водителя.