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Происшествия
Московский таксист заработал на доверчивом журналисте из Чили 50 тыс. рублей
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Московский таксист заработал на доверчивом журналисте из Чили 50 тыс. рублей

11:09  16 Июня 2017
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Приехавший в Москву на КК-2017 журналист из Чили отдал таксисту 50 тыс. рублей

Москва, 16 июня. В Москве журналист из Чили, приехавший освещать Кубок конфедераций, отдал таксисту за поездку 50 тыс. рублей, после чего обратился в полицию. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудник Radio Chili Диего Гаспар Саез Миранда прибыл в Москву, чтобы освещать футбольный турнир. У аэропорта «Домодедово» он нанял частного таксиста, чтобы доехать до гостиницы «Краун Плаза».

Добравшись до отеля, чилиец поинтересовался у таксиста, сколько стоила поездка. Водитель ответил, что 60 тысяч рублей, после чего получил от потерпевшего всю сумму. Извозчик вернул пассажиру 10 тыс. рублей и уехал. В итоге обманутый чилиец обратился в полицию, которая ведет поиски водителя.

Алексей Громов
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