Донбасс: ВСУ обстреляли из танков 17 поселков в ДНР

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Донецк, 16 июня. Киевский силовики за минувшие сутки 55 раз обстреляли территории ДНР. Данные о нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ сообщили представители оперативного командования Донецкой народной республики.

По огнем украинских военных оказались 17 населенных пунктов. Удары ВСУ наносили из танков, использовали артиллерию, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

В настоящее время вся информация по обстрелам уточняется.