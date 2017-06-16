Сирия: Минобороны РФ сообщает о нарушениях в провинциях Латакия, Хама, Дамаск

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Москва, 16 июня. Наблюдатели отчитались об нарушениях в зонах деэскалации в Сирии. По сообщению Минобороны РФ, члены российской комиссии по перемирию за сутки зафиксировали 11 фактов беспорядочной стрельбы, еще о 10 случаях рассказали турецкие коллеги.

«За сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – пять, Даръа – одно, Хама – три и Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – пять, Даръа – два, Хама – одно и Хомс – два», — говорится в бюллетене министерства обороны РФ.

Уточняется, что в целом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Факты нарушений зафиксированы в основном на территориях, которые остаются под контролем запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра».

* Организация запрещена на территории РФ.