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Донбасс: четыре строения и газопровод повреждены в Донецке, Ясиноватой и на юге ДНР
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Донбасс: четыре строения и газопровод повреждены в Донецке, Ясиноватой и на юге ДНР

11:03  16 Июня 2017
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Донбасс: четыре строения и газопровод повреждены в Донецке, Ясиноватой и на юге ДНР

Донецк, 16 июня. В результате обстрела украинских силовиков на юге ДНР повреждены четыре домостроения и газопровод в Донецке, Ясиноватой и селе Коминтерново Новоазовского района, говорится в сводных данных местных администраций и оперативного командования ДНР.

Глава поселковой администрации Константин Чалый сообщил о повреждении дома на улице Шевченко после обстрелов ВСУ в поселке Александровка, передает ДАН.

В пресс-службе Ясиноватой сообщили об обстрелах со стороны украинских военных на улице Курортной. В результате был перебит газопровод, около 25 человек остались без газоснабжения. После обстрелов в поселке Коминтерново сгорела летняя кухня, сообщил глава Новоазовского района Алексей Яновский. В ходе ночных обстрелов были повреждены дома в Донецке и в поселке Каштановое под Ясиноватой.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ 55 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины.

 

 

#днр #всу
Алексей Громов
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