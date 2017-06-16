Киевский суд согласен предоставить охрану Януковичу, если он о ней попросит

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Киев, 16 июня. Судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко заявил, что готов удовлетворить ходатайство защиты экс-президента Украины Виктора Януковича о предоставлении охранников, если его защитники попросят об этом. По его словам, ранее об этом адвокаты не просили ни суд, ни прокуратуру.

Пока по делу Януковича о госизмене успели провести уже три предварительных заседания. Сегодня заседание продолжилось. И снова без участия бывшего лидера Украины. Его адвокаты по-прежнему настаивают на его участии, а суд отказался направлять в Россию запрос об организации видеосвязи с ним из Ростовского областного суда РФ.

«Если такое ходатайство поступит, суд его удовлетворит и предоставит охрану», — сказал Девятко. Ранее адвокаты Януковича заявили, что он не может принять участие в заседании лично, поскольку боится за свою жизнь и безопасность на территории Украины.