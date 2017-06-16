В Госдуме опровергли слухи о повышении выслуги лет для военной пенсии в России

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Москва, 16 июня. В Государственную думу не вносили на рассмотрение проект закона о повышении выслуги лет для военных в России, заявил председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

Шаманов прокомментировал информацию о том, что в Госдуме обсуждают законопроект о повышении нижнего предела выслуги лет, дающего право на военную пенсию.

«Нет», — заметил Шаманов.

Он предложил за более подробной информацией обратиться в СМИ, которые распространили эти данные. Он подчеркнул, что в комитете информацией не располагают, передает ТАСС.

Этой весной в Госдуме обсуждали повышение предельного призывного возраста в России.